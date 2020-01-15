Бывший нападающий московского «Спартака» Зе Луиш, ныне представляющий португальский «Порту», может стать футболистом лондонского «Тоттенхэма».

Об этом сообщает журналист Руи Сантос в эфире SIC Notícias. По информации Сантоса, стороны уже ведут переговоры об аренде форварда сборной Кабо-Верде до конца сезона с правом выкупа.

Отметим, соглашение Зе Луиша с португальским клубом действует до лета 2023 года.

В текущем сезоне Зе Луиш провел в составе одного из лидеров португальского футбола 20 матчей во всех турнирах и отличился восемью забитыми голами.

В прошлом сезоне Зе Луиш провел 36 матчей за «Спартак» во всех турнирах. В его активе 14 забитых мячей и четыре голевые передачи. В РПЛ у него 25 матчей и десять мячей. Зе Луиш имел контракт со «Спартаком» до лета 2021 года. Ранее он играл за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу». В «Спартак» перешел в 2015 году.