В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» дома потерпел поражение в овертайме от «Даллас Старз» со счетом 2:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Никита Задоров с передачи Натана Маккиннона на 10-й минуте и Габриэль Ландескуг с передач Натана Маккиннона и Райана Грейвса на 16-й минуте.

У гостей отличились Денис Гурьянов в большинстве с передач Роопе Хинтца и Джона Клингберга на 30-й минуте и Джейсон Дикинсон с передач Эндрю Коглиано и Блейка Комо на 55-й минуте встречи.

Победный гол на 2-й минуте овертайма забил Эса Линделль с передачи Джо Павелски.

После 46 матчей «Даллас» идет на втором месте в таблице Западной конференции НХЛ с 58 очками. «Колорадо» занимает четвертую строчку Запада с 56 баллами.