В немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 15 января, состоится женская спринтерская гонка.

Старт спринта назначен на 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть здесь:

Первой из россиянок гонку начнет Екатерина Юрлова-Перхт, она стартует десятой. 40-й стартует Светлана Миронова, 51-й — Лариса Куклина, 62-й — Кристина Резцова, 91-й — Ирина Старых.

Напомним, Юрлова-Перхт пропустила предыдущий этап в Оберхофе из-за болезни. По словам старшего тренера Виталия Норицына, спортсменка полностью выздоровела, но пока находится не в лучших кондициях.

К команде может присоединиться Евгения Павлова, однако её рассматривают исключительно для участия в эстафете. Она точно не примет участие в спринте.