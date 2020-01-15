Российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест.

Об этом сообщает ТАСС. По информации источника, боксер сдал допинг-тест после победы 1 декабря 2019 года, когда он завоевал чемпионский пояс. Эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол, который позволяет увеличить мышечную массу и схож с анаболическими стероидами, но у него меньше побочных эффектов.

Отметим, на счету Беспутина 14 побед, девять из которых — нокаутом, и ни одного поражения в профессиональном боксе. Поединок 1 декабря Беспутин выиграл у россиянина Раджаба Бутаева.

В качестве любителя он становился чемпионом России и Европы, а также серебряным призером Европейских игр. Все свои бои Александр Беспутин провел в США.