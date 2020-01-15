Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу против Словакии. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.

Сборная России по гандболу сыграет с командой Дании в матче третьего тура чемпионата Европы среди мужских команд.

Игра пройдет в Швеции на стадионе «Мальмё Арена», ее начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет увидеть здесь:

Ранее сборная России уже потеряла шансы на выход из группы, потерпев два поражения подряд. На старте турнира российская команда уступила Венгрии и отставанием в один мяч — 25:26. Во втором поединке Россия не справилась с Исландией — 23:34.

Таким образом, подопечные Эдуарда Кокшарова потеряли возможность завоевать путёвку на летние Олимпийские игры в Токио. Сборная России не выступит уже на третьей Олимпиаде кряду.

Дания пока не одержала ни одной победы в рамках чемпионата Европы. В стартовом поединке датчане уступили исландцам, затем сыграли вничью с венграми.