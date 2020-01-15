Бывший защитник ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий предположил, кто из российских тренеров мог бы попробовать свои силы в Европе.

По словам Березуцкого, Станислав Черчесов, Виктор Гончаренко и Сергей Семак — это тренеры, которые могут уехать в Европу. Он отметил, что у Черчесова и Семака нет проблем с языками, а Гончаренко в этом плане будет тяжело.

«А Юрию Палычу Семину по сути это, уже, наверное, и не нужно», — сказал Березуцкий, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Василий Березуцкий и его брат Алексей были помощниками Леонида Слуцкого в голландском «Витессе». После увольнения Слуцкого и его назначения в казанский «Рубин» братья отказались от предложения работать в Казани.