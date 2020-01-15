Боксер-тяжеловес, экс-чемпион мира Тайсон Фьюри прокомментировал предложение Энтони Джошуа провести с ним спарринги перед поединком против Деонтея Уайлдера.

По словам Фьюри, он не думает, что такой спарринг возможен.

«У Джошуа нет яиц, чтобы приехать и сделать это», — заявил Фьюри, слова которого приводит Bad Left Hook.

Он добавил, что не считает Джошуа лучшим супертяжеловесом, так как ему нужно снова доказать свою состоятельность.

«И я говорю не о том, чтобы попадать по мелкому жиробасу, а затем бегать вокруг него по рингу», — добавил британец.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер встретятся в феврале 2020 года, первый поединок завершился вничью.

Уайлдер в 43 боях за профессиональную карьеру одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом). У Фьюри 29 побед в 30 боях.