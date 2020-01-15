Бывший футболист московского «Спартака» и лондонского «Арсенала» Квинси Овусу-Абейе стал рэп-артистом.

Экс-нападающий, завершивший карьеру в ноябре 2016 года в голландском НЕКе, выступает под псевдонимом Blow в коллективе De Fellas. Образ рэпера предполагает балаклаву, но недавно он впервые раскрыл личность, сделав это в рамках анонса нового альбома New Chapter.

Отметим, Квинси Овусу-Абейе выступал в составе московского «Спартака» с 2006 по 2010 год. В общей сложности он сыграл за красно-белый клуб 44 матча, в которых отличился тремя забитыми голами.

За «Арсенал» Квинси выступал с 2003 по 2006 годы. В основном составе голландец провел 13 матчей и забил один мяч.

В данный момент экс-футболисту 33 года. В музыкальной карьере бывшего игрока уже есть клип с 400 тысячами просмотров.