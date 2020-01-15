Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско собирается покинуть пост и вернуться в Германию летом 2020 года.

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, Тедеско рассказал о своих планах в частных беседах с друзьями во время недавних новогодних каникул в Германии. Отмечается, что тренер разочарован своей ролью в клубе, хотя изначально ему обещали, что он будет активно участвовать в трансферной компании. Также известно, что Тедеско полностью отодвинут от выбора игроков генеральным директором красно-белых Томасом Цорном.

Отметим, Доменико Тедеско присоединился к московской команде в октябре 2019 года. Под его руководством «Спартак» провёл шесть матчей, в двух из которых одержал победу, дважды сыграл вничью и дважды уступил сопернику.