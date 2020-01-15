Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна рассказала, сколько детей из Африки она хотела бы усыновить.

«Мне бы хотелось взять как минимум четверых», — написала Анна Семак на своей странице в Instagram.

Анна Семак ранее уже сообщала о желании усыновить темнокожего ребёнка.

Напомним, в семье Анны и Сергея восемь детей. Помимо родных детей, супруги воспитывают приёмную девочку с ограниченными возможностями здоровья. 8 октября пара сыграла повторную свадьбу в Италии, на торжестве присутствовали близкие друзья семьи.

Отметим, в декабре Сергей и Анна Семак летали в Гвинею дикарями для того, чтобы помогать детям-альбиносам и снять об этом фильм. Ранее Анна Семак рассказала о том, как в клубе относятся к тому, что наставник во время отпуска совершит поездку в Африку.