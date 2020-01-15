Американская компания-экипировщик Nike на своем официальном сайте запустила в продажу платье, разработанное с российской теннисисткой Марией Шараповой.

В таком платье Шарапова будет выступать на предстоящем Australian Open. Платье называется «Мария» и продается по цене 100 евро.

Как гласит описание платья, оно олицетворяет идеальный союз стиля и эластичности, а свободная юбка развевается при движении по корту. Отмечается, что размещенная сетка поможет сохранять ощущение прохлады во время интенсивных матчей.

Отметим, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получила wild card на турнир Australian Open.

Ранее Шарапова раскритиковала одежду болгарина Григора Димитрова. На выставочном турнире в Куйонге после матча с немкой Лаурой Зигемунд, который не удалось доиграть до конца, к Шараповой подошел Димитров, и между спортсменами завязался диалог. «Что это на тебе за жёлтые шорты?» — спросила Мария и добавила, что они ей не нравятся.