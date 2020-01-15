Американская компания-экипировщик Nike на своем официальном сайте запустила в продажу платье, разработанное с российской теннисисткой Марией Шараповой.
В таком платье Шарапова будет выступать на предстоящем Australian Open. Платье называется «Мария» и продается по цене 100 евро.
Как гласит описание платья, оно олицетворяет идеальный союз стиля и эластичности, а свободная юбка развевается при движении по корту. Отмечается, что размещенная сетка поможет сохранять ощущение прохлады во время интенсивных матчей.
Aus Open @Nikecourt MS Collection 💥💥💥https://t.co/S7XgXP9cJW pic.twitter.com/v8qvOXIXsL
— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 15, 2020
Отметим, бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получила wild card на турнир Australian Open.
Ранее Шарапова раскритиковала одежду болгарина Григора Димитрова. На выставочном турнире в Куйонге после матча с немкой Лаурой Зигемунд, который не удалось доиграть до конца, к Шараповой подошел Димитров, и между спортсменами завязался диалог. «Что это на тебе за жёлтые шорты?» — спросила Мария и добавила, что они ей не нравятся.
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