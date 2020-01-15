Россияне в последних матчах НХЛ набрали отличную форму. Пришло время поговорить, кто в этом сезоне выступает заметнее всех.

Артемий Панарин («Рейнджерс») — 45 матчей, 67 очков (26 голов + 41 передача)

Теперь уже точно можно говорить, что клуб из Нью-Йорка не зря так боролся за российского нападающего. Бывший форвард СКА сходу стал играть под стать своему огромному контракту. Взяв 10-й номер Павла Буре, Панарин в первый же сезон затмил русскую ракету. Артемий проводит лучший сезон в карьере и если будет продолжать следовать этому графику, то выбьет по очкам престижную сотню. Сейчас впереди него во всей лиге лишь три игрока, но Панарин и сыграл меньше матчей, чем Макдэвид, Драйзайтль и Маккинон.

Никита Кучеров («Тампа») — 45 матчей, 50 очков (18 голов + 32 передачи)

Выдав феноменальный прошлый сезон (126 очков), в этом сезоне Кучеров ожидаемо сбавил. Тяжело держать такой темп — в основном Никита притормозил на старте сезона. Сейчас его результативность постепенно растет — Кучеров уже 13-й бомбардир лиги и второй россиянин среди всех игроков, выступающих в НХЛ. Вполне возможно, Никита бережет силы для плей-офф, который так бесславно закончился для «молний» в прошлом сезоне.

Евгений Малкин («Питтсбург») — 33 матча, 47 очков (14 голов + 34 передачи)

Малкин пропустил все начало сезона, когда восстанавливался после травмы. Набрав форму, Евгений вышел на очковую стабильность. По среднему количеству баллов за матч российский центрфорвард находится в пятерке всей лиги (1.42). В этом сезоне Малкин сыграет примерно столько же игр, что и в прошлом, но наверняка превзойдет свое очковое достижение (72 очка).

Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 матчей, 44 очка (28 голов + 16 передач)

Овечкин — по-прежнему самый стабильный игрок лиги касательно заброшенных шайб. Недавно россиянин догнал по голам за всю историю НХЛ знаменитого финна Тейму Селляне, выйдя на общее 11-е место по забитым шайбам в лиге. В этом сезоне Ови не хватает голевых передач, как следствие страдает и показатель «плюс-минус», который у Овечкина минус тринадцать.

Андрей Свечников («Каролина») — 46 матчей, 42 очка (18 шайб + 24 передачи)

За 46 матчей текущего сезона молодой россиянин уже перекрыл собственное достижение образца прошлого сезона. Тогда Свечников провел все 82 матча за «Каролину» и набрал 37 очков. Сейчас у него уже 42 балла за 46 игр. Главным же, чем отметился Свечников, это две супершайбы-близнецы из-за ворот. Это надо смотреть.