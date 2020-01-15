Роман Пилипчук назначен главным тренером второй команды московского «Спартака».

Об этом сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что с 52-летним специалистом подписано соглашение до конца следующего сезона. Также известно, что ассистентами Пилипчука в «Спартаке-2» станут Иван Пилипчук и тренер по физической подготовке Олег Саматов. Тренером вратарей остался Владимир Пчельников.

Сообщается, что Виктор Булатов, а также Владимир Волчек и тренер по физической подготовке Владимир Зеленовский, команду покинули.

Отметим, Роман Пилипчук вернулся в стан красно-белых, ранее он работал в тренерских штабах Дмитрия Аленичева и Массимо Карреры с 2016 по 2018 год.

Перед приходом в «Спартак-2» Пилипчук был главным тренером минского «Динамо», которое он возглавлял с 1 февраля по 31 мая прошлого года.

В данный момент «Спартак-2» идет на 16-м месте в таблице ФНЛ с 25 очками в 25 матчах.