«Химки» подходили в статусе лидера «Единой лиги ВТБ» к матчу с «Локомотивом», но все-таки не смогли продолжить свою победную серию. И пусть подмосковная команда была максимально близка к успеху, однако в концовке встречи напряженный график все-таки дал о себе знать. Дело в том, что подопечные Римаса Куртинайтиса провели 7 матчей за 17 дней, поэтому многие игроки попросту не успели восстановиться после предыдущих баталий. Впрочем, усталость – это далеко не ключевой фактор, повлиявший на итоговый результат поединка. Следовательно, давайте более детально ознакомимся с другими важными аспектами.

Дуэль двух наставников

В первой половине встречи было отчетливо заметно, что у Евгения Пашутина есть четкий план на игру. Главный тренер «Локомотива» не требовал от своих подопечных ничего необычного, кроме запредельной самоотдачи. Удивительно, но этот простой план был эффективным: краснодарцы отлично «строили» медленные позиционные атаки, либо быстро гоняли мяч по периметру, практически не совершая необдуманных бросков. Более того, лидеры «Локомотива» регулярно поражали кольцо соперника с разных дистанций, находя свободное пространство для открытых атак.

К тому же, изначально краснодарцам удавалось «закрывать» Алексея Шведа. Против лидера «Химок» в обороне прекрасно работал Дмитрий Кулагин. Таким образом, оппоненты словно нейтрализовали друг друга, завершив первую половину с непривычно малыми показателями результативности. Подобная ситуация была на пользу именно «Локомотиву», поскольку кубанцы набрали свои очки за счет слаженных командных действий, в отличие от соперников, которые традиционно делали ставку на индивидуальное мастерство Алексея Шведа. К слову, делать ставки на спорт в БК ggbet.ru – это хорошая затея, особенно если вы уверены в своих силах.

Чтобы повернуть ход поединка в другую сторону, хозяевам паркета нужен был оригинальный тактический маневр. Вероятно, именно поэтому в начале 3-й четверти Римас Куртинайтис начал судорожно искать оптимальные сочетания игроков. Трудно сказать, получилось ли у литовского специалиста сделать то, что он задумал, но настоящую «карусель» устроить удалось – это факт. Замен было так много, что в определенный момент «Локомотив» попросту потерял нить игры, поскольку не успевал реагировать на ситуацию. По сути, на площадке воцарился хаос, которым полностью управляли «Химки». У хозяев вновь начали залетать сумасшедшие броски, а главное – Алексей Швед поймал кураж. В свою очередь, гости оказались в незавидном положении, столкнувшись с серьезными проблемами. Ситуация «Локомотива» усугублялась еще и тем, что краснодарцы сами отдали преимущество соперникам, не справившись с банальной ротацией состава, хотя на старте поединка заработали себе солидный гандикап.

Бытует мнение, что 3-я четверть является ключевой практически в любом баскетбольном матче. Исходя из этого, можно было сделать вывод, что «Химки» не отдадут победу, но в решающий момент на ход игры опять повлиял Евгений Пашутин. Никто никогда не расскажет, что говорил наставник «железнодорожников» перед заключительной четвертью, однако последний игровой отрезок они провели здорово. При этом «Локомотив» понесся вперед именно в тот момент, когда хозяева площадки немного сбавили обороты, мысленно уже празднуя потенциальную победу. Иными словами, подмосковную команду, которая пыталась спокойно дотянуть до финальной сирены, наказали за небрежность, как часто и случается в современном баскетболе. Уверенная защита и несколько удачных атак в концовке встречи – вот залог успеха, когда соперник пытается

«убивать» время, а не атаковать.

Римас Куртинайтис – хороший тактик, но остановить соотечественников он не смог

Иногда случается так, что на итоговый результат встречи оказывают решающее влияние те исполнители, от которых особо ничего не ждешь. Казалось бы, в составе «Локомотива» есть мастеровитые американские легионеры, но победу добывали не они. Точнее, американцы все же сделали свой вклад в командный успех, однако их набранные баллы в основном добывались на старте поединка, когда «железнодорожники» еще лидировали в счете. Конечно, ценность этих очков нельзя приуменьшать, но все-таки в критический момент на первый план вышли другие герои – Мантас Калниетис и Мигдаудас Кузминскас. Эти литовские парни были единственными баскетболистами на паркете, не потерявшими концентрацию в начале 3-й четверти, когда практически все игроки «Локомотива» заразились паническим настроением. Вполне возможно, что без помощи атакующих защитников «железнодорожники» проиграли бы матч задолго до его окончания. К тому же, именно Мигдаудас Кузминскас начал финальный рывок своей команды за 13 минут до сирены.

Таким образом, Римас Куртинайтис частично остановил американцев из Краснодара, но не сумел ничего поделать со своими соотечественниками. Это весь удивительная ситуация, особенно если учесть тот факт, что наставник «Химок» точно знал, как действуют лидеры «Локомотива». Алексей Швед побил клубный рекорд, однако вряд ли остался доволен таким успехом Если взглянуть на статистику, то станет очевидно, что Алексей Швед — живая легенда подмосковного клуба, хотя пока ему никто не привал никаких званий. Пожалуй, необходимо исправлять данную ошибку. Во-первых, именно Швед выиграл для «Химок» Кубок Европы в 2017 году, став самым ценным игроком того исторического турнира. Во-вторых, Алексей не остановился на достигнутом, а продолжил покорять вершины на международной арене, заработав титул лучшего бомбардира Евролиги в следующем сезоне. В-третьих, лидер «Химок» принес команде множество важных побед, демонстрируя феноменальные снайперские навыки на последних секундах. Достаточно вспомнить хотя бы последний матч с ЦСКА, в котором признанный фаворит неожиданно уступил.

Учитывая все вышесказанное, вполне закономерно, что Швед побил исторический клубный рекорд, заняв лидирующую позицию в списке лучших бомбардиров подмосковной команды. Как вы уже догадались, это знаменательное событие произошло в противостоянии с «Локомотивом» (за 4 минуты до конца 1-й половины) При этом лидер «желто-синих» набрал заветные очки в фирменном стиле: точный дальний бросок и фол соперника. Итог закономерен – 4 балла в одной атаке. Таким образом, Алексей Швед догнал и обошел Виталия Фридзона, а теперь начнет все дальше отрываться от еще одной легенды «Химок».

Что касается «голых» цифр, то они красноречивы: отметка в 4687 очков успешно преодолена. Чтобы достичь таких грандиозных высот, Шведу понадобилось всего 234 матча, которые он провел в форме подмосковного клуба. Соответственно, средняя результативность звездного бомбардира – более 20 очков за игру. Феноменальный показатель, даже для НБА, где поединки длятся на 8 минут дольше, чем в «Единой лиге ВТБ». Если вы до сих пор не верите, что Алексей Швед – уникальный баскетболист, то можете взглянуть на статистику Виталия Фридзона. К слову, выступая за «Химки», нынешний капитан сборной России записал на свой лицевой счет 4678 баллов, но отыграл гораздо больше поединков, чем новоиспеченный рекордсмен. Символично то, что номинально Швед превзошел Фридзона в очном противостоянии, ведь Виталий сейчас представляет именно «Локомотив». Правда, легендарные игроки, даже не имели возможности пожать друг другу руки, так как атакующий защитник «железнодорожников» еще не успел восстановиться после травмы. Соответственно, своеобразная передача эстафеты» состоялась лишь заочно. В любом случае, это история со счастливым концом, но мало кто вспомнит, как она начиналась. В далеком 2006 году юный парень Алексей набрал свои первые очки в составе подмосковного клуба. Тогда 18-летний форвард еще не радовал нас высокой результативностью. Он записал на свой счет только 18 баллов в 13 встречах. Конечно, некоторым фанатам «желто-синих», как и самому Шведу наверняка хотелось бы забыть этот неудачный период, но это невозможно, поскольку он уже стал частью истории. Единственное, о чем стоит жалеть в подобной ситуации – это обидный проигрыш «Химок».

Как проходил матч: еще немного занимательных цифр

В нынешнем сезоне практически все российские клубы выступают не самым лучшим образом, как на внутренней, так и на международной арене. Лишь «Химки» оставались своеобразным оплотом стабильности. Как уже говорилось выше, подопечные Римаса Куртинайтиса еще не испытывали вкуса поражений в «Единой лиге ВТБ» Конечно, все бывает впервые, но в успех «Локомотива» абсолютно никто не верил, даже букмекеры. Все максимально логично: если одна команда уверенно переигрывает «Жальгирис» в Евролиге, а вторая – не может преодолеть групповой раунд Кубка Европы, то фаворит в паре очевиден. С другой стороны, в баскетбол играют люди, а не цифры, в чем мы еще раз убедились на примере данного противостояния.

Невзирая на все предматчевые расклады в первой половине доминировали именно «железнодорожники». Что говорить, если «Химки», имея в составе таких звездных исполнителей, не смогли добраться до отметки в 40 набранных очков. Возникает логичный вопрос, как такое возможно? Все просто: «Локомотив» максимально насытил 3-секундную зону, пытаясь не пустить соперника под свое кольцо. Этот план полностью себя оправдал, так как атак с близкого расстояния у подмосковного клуба было слишком мало, а броски с дальней дистанции не достигали цели. И пусть в любом другом матче «Химки» обычно без особого труда реализовывают дальние попытки, конкретно в этом поединки к снайперам есть серьезные вопросы. Согласитесь, если по итогам половины команда заносит в корзину всего 7 бросков из 23, то о хорошем результате речи быть не может.

В такой ситуации хозяевам паркета оставалось лишь надеяться на идеальную игру в 3-й четверти, поэтому можно понять подопечных Римаса Куртинайтиса, которые смело пошли вперед с первых секунд 2-й половины встречи. При этом игроки подмосковного клуба не просто старались быстрее завершать атаки, надеясь на удачу, а действительно руководствовались неким тактическим планом. В частности, они начали доставлять мяч в 3-секундную зону, где с нетерпением ожидали передач Энтони Гилл и Крис Крамер. Именно эти два американца набирали легкие очки с близкого расстояния. И пусть «Локомотив» пытался плотнее играть в защите, лидеры «Химок» к тому моменту уже поймали кураж. Рывок хозяев площадки со счетом 19:6 выглядел вполне закономерно, поэтому гостям нужно было что-то предпринимать. Прежде всего, отвечать сопернику своими результативными действиями, ведь 11 набранных очков в 3-й четверти – это не тот показатель, который оставлял бы «Локомотиву» шансы на победу. По крайней мере, так казалось перед заключительным отрезком встречи.

Однако, как известно, чем сложнее ситуация, тем более эффектно можно из нее выбраться. Видимо, подобная мысль была в головах игроков краснодарского клуба, когда они старались всячески навязать борьбу оппонентам. Правда получилось не с первого раза, но в тот момент, когда разница в счете достигла 13-ти очков, решающую роль сыграла психологическая стойкость отдельных исполнителей. Конечно же, речь идет о литовском дуэте, который за несколько минут организовал полноценную погоню. «Локомотив» остановился лишь тогда, когда разница в счете стала комфортной. Феноменальный рывок «железнодорожников», по ходу которого они набрали 20 очков, а пропустили – 2, точно надолго останется в памяти поклонников отечественного баскетбола. Примечательно, что у «Химок» попросту не было шансов на достойный ответ.

Конечно, хозяева площадки пытались бороться до конца, используя тактику быстрого фола, но все равно не сумели выиграть себе достаточно времени, чтобы совершить финальный бросок. Таким образом, подмосковная команда была вынуждена принять поражение, которое стало вдвойне обидным, учитывая все вышеперечисленные обстоятельства. С другой стороны, «Химки» привыкли уступать коллективам под руководством Евгения Пашутина. В сезоне 2017/18 настоящую сенсацию преподнес саратовский «Автодор», переиграв более титулованного соперника.

Первый шаг на пути к возрождению «Локомотива»

Еще совсем недавно казалось, что краснодарский клуб вряд ли сможет бороться за высокие места. Завоевание путевки в плей-офф – это была первоначальная цель команды. Кому-то может показаться, что данная цель не соответствует кадровому потенциалу «Локомотива», но, на самом деле, последние результаты «железнодорожников» оставляли желать лучшего, поэтому в скептических прогнозах нет ничего удивительного. Правда, сейчас всем людям, критиковавшим краснодарцем, придется слегка сбавить обороты.

К слову, Евгений Пашутин, возглавивший краснодарский клуб несколько дней назад, заявил, что его новая команда способна пройти в финал «Единой лиги ВТБ». Конечно, с подобный речей обычно начинает работу любой опытный наставник, который хочет встряхнуть и мотивировать коллектив, но в данном конкретном случае слова тренера подкреплены первым успехом. Впрочем, важна даже не победа «Локомотива», как таковая, а содержание игры, продемонстрированной «железнодорожниками». Оказывается, краснодарцы умеют играть в баскетбол, особенно если захотят, либо получат правильные указания от тренера. Если не верите, можете еще раз пересмотреть 4-ю четверть.

На самом деле, в победу «Локомотива не верил абсолютно никто. Даже оптимисты, к числу которых можно смело отнести эксперта Владимира Гомельского, отмечали по ходу матча, что «Химки» попросту не отдадут свое преимущество. И действительно не отдали, но подопечные Евгения Пашутина сами забрали драгоценные очки. Залог успеха – 2 тайм-аута, терпение и самоотдача. При этом сам сценарий встречи не предусматривал напряженной концовки, однако в решающий момент «Локомотив» придушил все атакующие порывы оппонентов. В целом, можно еще долго рассказывать о спортивном «подвиге краснодарцев, но, как известно, игра забывается, а результат остается в истории. Это значит, что Евгений Пашутин уже начал оправдывать авансы. Выяснилось, что единоличного лидера чемпионата вполне можно переиграть, если максимально

эффективно провести 2 недели во главе клуба.

Завершая наш рассказ об одном из самых интересных матчей в нынешнем сезоне, обязательно следует вспомнить некоторые предыдущие успехи «Локомотива», чтобы понять, какая команда была практически «уничтожена» из-за нелепых действий руководства. Конечно, речь не идет о фактическом исчезновении краснодарского клуба с баскетбольной карты Европы, но команда давно не достигала больших высот. Пожалуй, самый значимый успех в современной истории «Локомотива» — выход в финал Евролиги. Учитывая, что это знаменательное событие произошло всего несколько лет назад, весьма странно видеть, как сейчас команда бесславно выступает на международных турнирах. Причина провала проста – частая смена тренеров без особой надобности. Остается лишь надеяться, что Евгения Пашутина не настигнет судьба его предшественников, вспоминающих работу в Краснодаре, как страшный сон.