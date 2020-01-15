Россиянка Вероника Кудерметова прошла в восьмерку сильнейших на турнире в австралийском Хобарте. В 1/8 финала турнира теннисиста обыграла представительницу США Катрин Беллис со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

Матч продолжался 1 час 45 минут. За это время Кудерметова выполнила сразу 12 эйсов, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов. Беллис сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейка из шести.

За право сыграть в полуфинале турнира в Австралии 23-летняя Вероника Кудерметова сыграет с победителем матча Онс Жабер (Тунис) – Гарбинье Мугуруса (Испания).

Сам турнир в Хобарте завершится 18 января. Общий призовой фонд австралийски соревнований составляет $ 275 тыс.