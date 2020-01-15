Наставник «Спартака» Доменико Тедеско продолжит работу в клубе. Как сообщает источник «Спорт-Экспресса, немец не собирается уходит ни зимой, ни летом. Ранее в СМИ проскачила информация, 34-летний немецкий тренер желает уйти по окончании сезона, поскольку недоволен трансферной политикой клуба.

По словам источника, Тедеско комфортно себя чувствует в «Спартаке» и в России. Тренер ставит перед собой амбициозные задачи и не имеет никаких разногласий с руководством клуба. Тедеско с понимание относится к истории, когда зимой у «Спартака» не будет трансферов. При подписании контракта с клубом это обговаривалось.

Отметим, Доменико Тедеско присоединился к московской команде в октябре 2019 года. Под его руководством «Спартак» провёл шесть матчей, в двух из которых одержал победу, дважды сыграл вничью и дважды уступил сопернику.