Олимпийский комитет России в скором времени присоединится к процессу между WADA и РУСАДА как третья сторона.

ОКР будет отстаивать права спортсменов и федераций на выступление под российским флагом и равные условия отбора на Олимпиаду и другие международные соревнования.

Напомним, Россия была отстранена от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. Чистые российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна. Россия не согласилась с решением и подала апелляцию.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что отправил в WADA решение о несогласии с вердиктом в отношении России. РУСАДА было лишено статуса соответствия в связи с тем, что в данных московской базы были обнаружены изменения.