Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал масс-старт в Анси и возможный вызов Евгении Павловой.

По словам Норицына, девушки очень сильно переживали после масс-старта в Анси. Он отметил, что был проведен анализ стрельбы, и никто не отрицает, что это промахи биатлонисток, все запутались на второй лежке из-за смены ветра.

«Вызов Евгении Павловой? Может быть, она примет участие в эстафете, она недалеко от нас, несколько часов на машине», — сказал Норицын, слова которого приводит «Матч ТВ».

Отметим, в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Светлана Миронова стала предпоследней, 29-й, продемонстрировав время на пять минут и 23 секунды хуже, чем выигравшая гонку финка Кайса Мякяряйнен (39 минут и 58,9 секунд). 30-й стала Лариса Куклина, она отстала от Светланы Мироновой еще на две секунды. При этом Куклина совершила в масс-старте 11 ошибок на стрельбе.