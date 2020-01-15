Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин будет выступать в составе «Овьедо».

Об этом сообщает официальный сайт «сливочных». Отмечается, что 20-летний вратарь будет играть за «Овьедо» на правах аренды до 30 июня 2020 года.

Отметим, украинец начал сезон в «Вальядолиде», но сыграл за команду всего две встречи в Кубке Испании, не проведя в Ла Лиге ни одной игры. По этой причине «Реал» досрочно прекратил аренду.

«Овьедо», в данный момент выступающий в Сегунде, идет на 17-й строчке в турнирной таблице после 22 туров.

Ранее стало известно, что Андрей Лунин вошел в сборную разочарований первого круга испанской Ла Лиги по версии испанского издания Marca.

После 19 туров чемпионата Испании в таблице лидирует каталонская «Барселона» с 40 очками. Столько же баллов у занимающего второе место «Реала», на третьей строчке соседи из «Атлетико» с 35 очками.