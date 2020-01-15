Домашним матчем против испанской «Басконии» баскетбольный «Зенит» открывает на своем паркете второй круг регулярного чемпионата Евролиги.

Команда Джоана Плазы располагается на последнем месте в турнирной таблице, однако у болельщиков сине-бело-голубых есть повод для оптимизма.

«Зенит» не один из 18 матчей проведенных в турнире не отдал просто так: команда реально борется в каждой игре и если проигрывает по счету, то немного. Последние игры и вовсе говорят о том, что опытный состав петербуржцев сыгрался и начал давать результат. Выездные победы над крепкими «Фенербахче» и «Химками» (в последнем матче) — говорят сами за себя.

План по всплыву наверх для «Зенита» очевиден. Нужно начать выигрывать дома. У «Зенит» пять побед в этой Евролиге и четыре (!) из них были одержаны в гостях. На выезде петербуржцы смотрятся классно, но дома, под фокусом внимания своих болельщиков, команде никак не удается показать свой потенциал.

Единственная домашняя победа была одержана в «Юбилейном» — в ноябре «+5» был обыгран французский «Виллербанн». «Зенит» проиграл пять матчей на паркете «СИБУР Арены» и еще одно поражение случилось в Казани от «Црвены Звезды» в конце декабря.

Матч с «Басконией состоится в СИБУРе, там где в этом сезоне в рамках Евролиги «Зенит» не побеждал. Очевидно, что в первом домашнем матче в этом году «Зениту» нужна победа. Благо и соперник позволяет: испанская «Баскония» пережила по ходу сезона смену тренера, а в выездных матчах одержала только две победы из девяти.

Впрочем, матч в любом случае получится тяжелым. У «Басконии» шикарная пара центровых Торнике Шенгелия и Юссуфа Фалль. «Зенит» же, по все видимости, не сможет рассчитывать на своего основного 5-го номера Густава Айона. Вдобавок, травму получил набравший приличную форму разыгрывающий Дмитрий Хвостов.

«Сейчас, во втором раунде, нам нужно понимать, что главное — это побеждать дома. Нельзя давать матчам вроде такого ускользать у нас из-под носа. Если мы подойдем к этой игре так, будто она последняя в этом сезоне, то все возможно. Надеюсь, болельщики придут нас поддержать, нам очень важно, чтобы на трибунах было как можно больше человек», — сказал перед игрой с «Басконией» главный тренер «Зенита» Джоан Плаза.

Игрой с басками «Зенит» открывает длительную домашнюю серию из пяти матчей. Уже послезавтра в Петербург пожалует другой испанский клуб — «Валенсия». Затем 20-го января «Зенит» сыграет в Единой лиге ВТБ с ЦСКА. 23-го встретится дома в Евролиге с греческим «Олимпиакосом», а завершит серию через 3 дня после этого матчем с УНИКСом.