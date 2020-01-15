Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

В матче второго круга турнира АТР в Окленде российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от австралийца Джона Миллмана.

Счет по сетам — 6:4, 3:6, 3:6. Встреча продолжалась один час и 52 минуты. За это время Хачанов совершил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трех. Его соперник провел пять эйсов, два раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейка из шести возможных.

Отметим, в четвертьфинале австралиец встретится с французом Бенуа Пэром, который ранее победил бразильца Тьяго Монтейро.

Напомним, в первом круге соревнований Миллман выбил из борьбы квалифаера Майкла Ммо из США, матч завершился в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:4. Хачанов, посеянный под третьим номером, в первом круге не выступал.