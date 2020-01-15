Петербургский «Зенит» опубликовал видеоблог с тренировочных сборов в Катаре.

В блоге показано, как бразильский нападающий Малком говорит на русском языке. Кроме того, аргентинец Себастьян Дриусси продемонстрировал свои способности к фотографии.

Отметим, главный тренер команды Сергей Семак взял на сбор 27 игроков, в числе которых отсутствует полузащитник Матиас Краневиттер. По словам тренера, футболист решает свои вопросы в России, поэтому не полетел в Катар.

На сбор прибыли нападающие Александр Кокорин и Малком, которые пропустили первую часть сезона. Кокорин отбывал наказание в местах лишения свободы и был освобожден осенью, однако «Зенит» не получил разрешение дозаявить его. Малком был травмирован на старте сезона и проходил длительную реабилитацию. Как сообщил Семак, Кокорин будет работать в общей группе, Малком пока тренируется с ограничениями.