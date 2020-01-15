Континентальная хоккейная лига назвала капитанов сборных дивизионов на Матч Звезд КХЛ 2020 года.

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев выбран капитаном команды дивизиона Боброва, форвард московского ЦСКА Кирилл Капризов стал капитаном сборной дивизиона Тарасова. Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов выбран капитаном команды дивизиона Харламова, а защитник казахстанского «Барыса» Даррен Дитц стал капитаном сборной дивизионоа Чернышева.

Отметим, Матч Звезд КХЛ 2020 будет проходить с 18 по 19 января в Москве на «ВТБ Арене». 18 января сборные четырех дивизионов примут участие в Мастер-шоу, а на следующий день – в Матче звезд КХЛ в формате мини-турнира.

Ранее КХЛ объявила составы команд на Матч Звезд. В москву отправятся 40 хоккеистов из 24 команд.