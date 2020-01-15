Ближе к концу прошлого года СКА преодолел осенний кризис, при котором казалось, что главный тренер Алексей Кудашов находится под гильотиной отставки. СКА воспрянул и по обыкновению закрепился на второй строчке «Запада» — вслед за другим армейским грандом.

Но неожиданно Петербург залихорадило в самом начале года. Наступило 3 января, матч в Финляндии против «Йокерита». Можно много шутить про то, что петербургские игроки то ли засиделись за новогодним столом, то ли так из него не вышли. СКА был разгромлен финнами по-теннисному — 6:0.

«Cчет на табло показывает то, как мы играли. В первую очередь, не было движения, всю борьбу выиграл соперник. Мы хотели навязать свою игру, сами играть с шайбой, но все сделали наоборот», — качал головой после матча главный тренер СКА Алексей Кудашов.

Уже через несколько дней армейцы реабилитировались, уверенно выиграв в Минске у «Динамо». Однако 7 января прилетели в Москву, где снова проиграли в основное время «Спартаку» Олега Знарка (1:3). К слову, это была третья победа подряд экс-наставника армейцев над бывшим клубом.

После поражения от «Спартака» СКА сместило со второго места конференции набравшее бойкий ход «Динамо», где солирует еще один бывший армеец. Вадим Шипачев уверенно и на опыте возглавляет гонку бомбардиров (53 очка).

Поквитаться с москвичами СКА смог через несколько дней в Ледовом. Игра с «Динамо» получилось упорной и не результативной. Команда Кудашова пропустила первой, упустив прорыв своего бывшего игрока Максима Афиногенова, который и в 40 лет умудряется оставаться реактивным. Скоро Ожиганов сравняет счет, а в овертайме победу СКА принесет другой защитник. Проводящий самый результативный сезон в карьере Артем Зуб забросит 12-ю шайбу в сезоне.

Любопытно, что в матче с «Динамо» у СКА играла целая молодежная тройка с недавно закончившегося МЧМ — Подколзин-Морозов-Марченко.

Наконец, во вторник СКА в тягучем матче одолел рижское «Динамо», без особых шансов для последних (3:0).

В четверг петербуржцам предстоит поквитаться с «Йокеритом» за тот самый «теннис» в начале года. «Шуты» приезжают в Ледовый в огне, имея шесть побед в семи матчах.