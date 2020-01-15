Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, что вернулся из летнего отпуска в межсезонье с лишним весом.

По словам Азара, это правда, и он не станет лгать. Бельгиец отметил, что набрал пять килограмм за время отдыха.

«Но если я в отпуске, я в отпуске», — заявил Азар.

Азар добавил, что он быстро набирает вес и быстро его сбрасывает. Футболист рассказал, что в «Лилле» его вес был 72-73 килограмм, а после набора мышечной массы стал весить 75 килограмм. В плохие дни вес приближается к 77 килограммам.

«Летом я поправился до 80 килограмм, но сбросил вес за 10 дней», – сказал Азар, слова которого приводит Marca.

Отметим, в нынешнем сезоне испанского чемпионата Эден Азар провел восемь матчей, в которых забил один мяч и отдал три результативных передачи.