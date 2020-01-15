В рамках пятого этапа Кубка IBU состоялся сингл-микст, победу в котором одержали норвежские спортсмены Эндре Стремсхайм и Каролине Эрдал.

Представители Норвегии преодолели дистанцию за 38 минут и 57,7 секунд. Второе место заняли французы Аристид Бегю и Лу Жанмонно Лоран, продемонстрировавшие время на 29,4 секунд хуже, чем лидеры. На третьей строчке оказались спортсмены из Украины, Юлия Журавок и Виталий Труш. Они отстали от норвежцев на 42,6 секунд.

Отметим, россияне Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место с отставанием в две минуты и 18,5 секунд от первого места.

Напомним, в немецком Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону сегодня, 15 января, состоится женская спринтерская гонка. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.