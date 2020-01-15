Американский боец UFC Тони Фергюсон показал тренировку на пляже в рамках подготовки к поединку с российским чемпионом легкого веса Хабибом Нурмагомедовым.

35-летний боец смешанных единоборств продемонстрировал кувырки на песке с использованием специального мяча.

Tony Ferguson gets some beach training in ahead of his title fight with Khabib Nurmagomedov 🙃#UFC249 pic.twitter.com/talKpaAGeD — 32Red (@32Red) January 14, 2020

Отметим, поединок между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. На сегодняшний день 31-летний россиянин провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах потерпел три поражения и одержал 25 побед.

Ранее Тони Фергюсон поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова. Американец заявил, что Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой Фергюсон воспользуется.