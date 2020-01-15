Российский чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин опроверг информацию о том, что он провалил допинг-тест.

По словам Беспутина, еще не прошло расследование и не разобрались до конца, а в СМИ уже дают информацию, что боксер провалил допинг-тест. Беспутин отметил, что ему очень неприятно читать это. Боксер заявил, что он ничего не употреблял и чист.

Спортсмен рассказал, что в письме от лаборатории было сказано, что результат теста — ненормальный, однако там не было написано: «провал». Беспутин добавил, что он сдавал такой же тест в США за месяц до поединка, и было все в порядке.

Чемпиона WBA выяснил, что препарат мог попасть через питание или добавки. Он также сказал, что в результатах вскрытия допинг-тестов бывают ошибки, поэтому Беспутин ждет проверку пробы Б в компетентной лаборатории в США. Боксер считает, что специалисты в Монте-Карло могли ошибиться.

«Мне хотелось бы, чтобы после проверок, когда, надеюсь, все встанет на свои места, все люди, которые устраивают публичные нападки на меня, публично извинились передо мной!» — сказал Беспутин, слова которого приводит РИА «Новости».

Ранее стало известно, что чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Александр Беспутин провалил допинг-тест. Боксер сдал допинг-тест после победы 1 декабря 2019 года, когда он завоевал чемпионский пояс. СМИ сообщают, что эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол, который позволяет увеличить мышечную массу и схож с анаболическими стероидами, но у него меньше побочных эффектов.