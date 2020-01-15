В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги владивостокский «Адмирал» дома потерпел крупной поражение от омского «Авангарда» со счетом 2:5.

В составе омичей по шайбе забросили Валентин Пьянов с передачи Романа Манухова на 21-й минуте, Алексей Потапов с передачи Вячеслава Войнова на 28-й минуте, Коди Франсон в большинстве с передач Валентина Пьянова и Сергея Широкова на 37-й минуте, Денис Зернов с передач Свена Андригетто и Семена Ручкина на 47-й минуте и Брэндон Макмиллан в большинстве с передач Сергея Шумакова и Вячеслава Войнова на 55-й минуте.

У хозяев отличились Алексей Дробин на 7-й минуте и Мартин Бакош, реализовавший буллит на 31-й минуте встречи.

После 48 матчей команда Боба Хартли идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 66 очков. Подопечные Сергея Светлова занимают девятую позицию на Востоке с 49 баллами, сыграв на два матча меньше.