Международная федерация легкой атлетики собирается запретить использование новых беговых кроссовок от Nike на соревнованиях.

Модель, которую хотят запретить, называется Nike Vaporfly ZoomX, и запрет на кроссовки наложат по причине того, что в октябре 2019 года кенийская бегунья Бригид Косгей побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет. Запрет от World Athletics также будет касаться гибриды этой модели. Например, в соревнованиях нельзя будет участвовать в кроссовках, которые использовал кениец Элиуд Кипчоге, когда выбежал из двух часов в марафоне.

Известно, что подошва Nike Vaporfly ZoomX сделана из пены и углеродного волокна, что создает эффект пружины и позволяет бежать быстрее. World Athletics опасается, что в таких кроссовках вскоре будет побит рекорд Усэйна Болта на дистанции 100 метров.

Ранее Nike на своем официальном сайте запустил в продажу платье, разработанное с российской теннисисткой Марией Шараповой. В таком платье Шарапова будет выступать на предстоящем Australian Open. Платье называется «Мария» и продается по цене 100 евро.