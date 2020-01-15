Опубликован список теннисистов, которые примут участие в турнире в Дубае с 24 по 29 февраля.

В турнире сыграют два россиянина — Карен Хачанов и Андрей Рублёв.

Кроме того, в Дубай приедут серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, грек Стефанос Циципас, француз Гаэль Монфис, испанец Роберто Баутиста-Агут, грузин Николоз Басилашвили, казахстанец Александр Бублик, хорват Марин Чилич, итальянец Фабио Фоньини, венгр Мартон Фучович, француз Бенуа Пэр, казахстанец Михаил Кукушкин и другие.

Отметим, действующим чемпионом эмиратского турнира является Роджер Федерер, который в прошлом году в финальном матче одержал победу в двух сетах над Стефаносом Циципасом со счетом 6:4, 6:4.

Ранее Карен Хачанов потерпел поражение в трех сетах от австралийца Джона Миллмана в матче второго круга турнира АТР в Окленде, а Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем США Сэмом Куэрри в матче второго круга турнира АТР в Аделаиде.