Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вспомнил инцидент на парковке, который произошел между ним и Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Макгрегора, он не был сосредоточен на бое, потому что на парковке в Бруклине ирландец не побоялся и вышел, а Хабиб, по мнению Макгрегора, «поступил не по-мужски и спрятался за юбками».

«Он повел себя, как баба. Для меня противостояние на парковке было главным, а бой вторичным», — заявил Конор, слова которого приводит TSN.

Ирландец добавил, что именно поэтому он был не полностью сосредоточен на поединке, а вышел на бой на автопилоте.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел 6 октября 2018 года, победу техническим нокаутом одержал россиянин.

Отметим, бой между Дональдом Серроне и Конором Макгрегором состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.