Российский нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев может стать футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, московский клуб согласовал трансфер Соболева. Отмечается, что 22-летний игрок в скором времени должен подписать соглашение с бело-голубыми, если не появятся непредвиденные обстоятельства.

Ранее стало известно, что Александр Соболев не полетел с «Крыльями Советов» на сбор в Турцию.

Также сообщалось, что «Динамо» собирается приобрести нападающего и выбирает между двумя кандидатурами — Николаем Комличенко из «Млады Болеслав» и Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

Кроме того, появлялась информация, что Александр Соболев и его одноклубник, полузащитник Антон Зиньковский, могут перейти из «Крыльев Советов» в «Локомотив».

В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 18 матчах РПЛ, на его счету десять мячей и три голевых паса.