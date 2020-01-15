В Рупольдинге (Германия) в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону началась женская спринтерская гонка. Спортсменки вышли на старт в 16:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами: сначала из положения лёжа, затем — стоя. Каждый неточный выстрел карается прохождением штрафного круга.

В составе сборной России выступают пять спортсменок, первой из них на дистанцию отправится Екатерина Юрлова-Перхт, получившая десятый номер. Биатлонистка пропускала предыдущий этап Кубка мира из-за болезни, но уже восстановилась.

Светлана Миронова начнет гонку под 40-м номером, Лариса Куклина — под 51-м. Кристина Резцова получила номер 62, Ирина Старых — 91, она стартует последней из россиянок.