Российский теннисист Андрей Рублев встретится с представителем Великобритании Дэниелом Эвансом в четвертьфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч состоится сегодня, 16 января, и начнется не ранее 7:00 по московскому времени.

Рублев, посеянный на турнире под третьим номером, не принимал участие в матчах первого круга. Во втором круге он без проблем одолел американца Сэма Куэрри, потратив на это менее часа. Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Эванс на старте турнира выбил из борьбы аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, затем обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.

На данный момент Рублёв занимает 18-ю строчку в рейтинге АТР, он поднялся в топ-20 впервые в карьере. Эвнс является 33-й ракеткой мира.