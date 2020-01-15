Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия). Матч состоится сегодня, 16 января, и начнется не ранее 4:00 по московскому времени.

Кудерметова, посеянная на турнире под пятым номером, начала выступление в Хобарте с победы над хозяйкой кортов австралийкой Самантой Стосур, получившей «уайлд-кард» от организаторов. На стадии 1/8 финала Кудерметова встречалась с американкой Кэтрин Кэртан Беллис, которая является 838 ракеткой мира. Россиянка не испытала никаких проблем и одержала победу в двух партиях.

Мугуруса получила второй номер посева, в стартовом поединке она выбила из борьбы китаянку Ван Яфань. Во втором матче испанка оказалась сильнее представительницы Туниса Онс Жабер, которая занимает 85-е место в рейтинге WTA.