Наставник «Зенита» Джоан Плаза перед первым домашнем матчем второго круга Евролиги рассказал о стратегии команды на турнир. В среду «Зенит» принимает в СИБУР Арене испанскую «Басконию», которой проиграл в первом круге в Испании.

«Мы знаем, что не так давно «Баскония» обыграла «Барселону», а в это воскресенье «привезла» 20 очков «Гран-Канарии». Мы также знаем, что у них сменился тренер, и в Санкт-Петербург они приедут в полной боеготовности и попробуют увезти отсюда победу. В Витории мы сражались с ними, но в конце концов не смогли победить».

По словам Плазы, во втором раунде, команде нужно понимать, что главное — это побеждать дома. Тренер считает, что нельзя давать матчам вроде такого ускользать у «Зенита» из-под носа. Специалист отметил, что если команда подойдет к этой игре так, будто она последняя в этом сезоне, то победа будет. Плаза призвал болельщиков поддержиать команду — баскетболистам очень важно, чтобы на трибунах было много народу.

Встреча «Зенита» и «Басконии» стартует в среду в 20.00.