Петербургский СКА на своей арене примет финский «Йокерит» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 16 января, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи будет осуществляться на официальном сайте СКА.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 67 очков после 48 матчей. «Йокерит» занимает четвертое место, набрав 65 очков в 47 встречах.

СКА выиграл два предыдущих матча: сначала армейцы одолели московское «Динамо», затем — рижское, оба матча прошли в Петербурге. Сегодня в составе армейцев точно не сыграют Антон Бурдасов и Александр Барабанов.

«Йокерит» в прошлом матче на выезде обыграл подмосковный «Витязь», до этого уступил «Северстали».