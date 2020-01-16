В Рупольдинге (Германия) продолжается пятый этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 16 января, состоится мужская спринтерская гонка. Спортсмены выйдут на старт в 16:30 по московскому времени.

Продолжительность дистанции составит 10 километров. Биатлонистам предстоит преодолеть два огневых рубежа: сначала из положения лёжа, затем — стоя. За каждый промах на стрельбе спортсмены пробегут по одному штрафному кругу. Результаты спринта повлияют на формирование стартового листа на гонку преследования, которая будет закрывать этап.

В составе сборной России на старт выйдут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Карим Халили и Эдуард Латыпов. В таком же составе команда выступала и на предыдущем этапе Кубка мира, который проходил в Оберхофе. Россияне выступили неудачно и не завоевали ни одной награды.