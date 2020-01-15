Дело об убийстве супруги известного экс-хоккеиста Максима Соколова передано в суд. Следствие установило, что виновником трагедии является младший сын Соколова Максим.

Как сообщают СМИ, 13 июня 2019 года Соколов младший напал на мать и нанес ей не менее 19 ударов ножом. Убийство произошло в доме семьи. Экспертиза подтвердила, что молодой человек находился в невменяемом состоянии. После нападения на мать он набросился на младшего брата, который пытался заступиться. 15-летний подросток не пострадал.

Утверждается, что прокуратура запросила для Соколова принудительное лечение. Дело будет рассмотрено в городском суде Всеволожска.

Напомним, Максим Соколов-младший был найден на месте преступления раненым. Его брат также был в числе подозреваемых, однако следствие установило, что он невиновен.