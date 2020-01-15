Российская биатлонистка Евгения Павлова приедет в Рупольдинг (Германия) для участия в пятом этапе Кубка мира.

Об этом сообщил старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Отмечается, что Павлова должна приехать уже в ближайшее время — в течение двух часов. Спортсменка может помочь российской команде в эстафетной гонке, которая состоится 17 января.

Также Норицын объяснил, почему состав команды покинула Анастасия Поршнева, а не Ирина Старых, которая неудачно выступила на предыдущем этапе Кубка мира. По словам тренера, спортсменки показали близкий результат ходом по дистанции.

«Плюс на спринте в Оберхофе Ирина попала в реакклиматизацию, поэтому тренерский штаб решил дать ей еще один шанс», — заявил Норицын.