Известный комментатор Виктор Гусев считает, что «Монако», в котором играет российский полузащитник Александр Головин, не сможет обыграть «Пари Сен-Жермен» в матче чемпионата Франции. Команды встречались несколько дней назад и сыграли вничью со счетом 3:3.

Гусев отметил, что статистика говорит в пользу «ПСЖ»: парижане лидируют в турнирной таблице, «монегаски» идут восьмыми. По мнению комментатора, результативная ничья в предыдущем матче стала неожиданным результатом, однако во втором матче «ПСЖ» одержит победу.

«Мне кажется, что в предыдущем матче Париж просто недооценил своего соперника. Поэтому в этот раз они вряд ли наступят на эти грабли», — объяснил Гусев, слова которого приводит «СтавкаTV».

«Монако» может преподнести сюрприз дома, но я думаю, что не такой сюрприз, как был в Париже. При этом “Монако” идёт на втором месте в чемпионате Франции по количеству забитых мячей», — добавил Гусев.

Матч состоится сегодня, 15 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.