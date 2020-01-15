Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев остался недоволен тем, что Дмитрий Малышко отказался выступать на «Ижевской винтовке».

Спортсмен не попал в состав команды на январские этапы Кубка мира, так как в декабре не выполнил критерии отбора. На «Ижевской винтовке» он мог побороться за путевку на этапы Кубка IBU, однако не приехал на турнир.

«Он не имел права не ехать на «Ижевскую винтовку». То, что он ни с кем не согласовал это решение, было для меня ушатом холодной воды», — заявил Васильев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Специалист подчеркнул, что Малышко уже почти не имеет шансов на попадание в состав сборной России на чемпионат мира. Васильев уверен, что биатлонист попадет в команду только в том случае, если президент СБР Владимир Драчев включит его в состав волевым решением.