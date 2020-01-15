На пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Норвегии Тириль Экхофф, не допустившая ни одного промаха на огневых рубежах.

На втором месте расположилась шведка Ханна Оберг, на третьем — итальянка Доротея Вирер. Обе биатлонистки отработали стрельбу «на ноль».

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая 36-й. Спортсменка не допустила ни одной ошибки на рубежах, однако ходом по дистанции проиграла 1 минуту 42 секунды. Екатерина Юрлова-Перхт стала 37-й, также отстреляв без ошибок. Она уступила 1 минуту 47 секунд.

На 42-м месте финишировала Кристина Резцова, пробежавшая один штрафной круг. Ирина Старых с двумя промахами стала 60-й, Светлана Миронова — 77-й.