Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала провал в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Спортсменка допустила три промаха, заняла 77-е место и не попала в пасьют.

«Пока что сама не понимаю, что происходит. Просто не понимаю», — заявила Миронова в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка не смогла оценить работу лыж, так как ни с кем не скатывалась. Что касается промахов, она признала, что на огневых рубежах был штиль. По словам Мироновой, она ошиблась на стойке из-за того, что было тяжело работать на трассе.

Напомним, победу одержала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, занявшая 36-е место. Кроме Мироновой, все россиянки попали в гонку преследования.