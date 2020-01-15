Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал новость об отставке российского правительства.

Сегодня, 15 января, стало известно, что вместе со всем кабмином в отставку был отправлен министр спорта России Павел Колобков. Тихонов считает, что лучше всего с ролью министра спорта справился бы Геннадий Алёшин.

«Что же касается нынешнего правительства, то я бы их всех в Лефортово отправил. Семьдесят процентов бюджета остается за рубежом, как это можно назвать? Пенсии нищенские…», — заявил Тихонов, слова которого приводит Sport24.

Колобков занимал должность министра спорта России с 19 октября 2016 года, он сменил на посту Виталия Мутко. Ранее Колобков профессионально занимался спортом, он является олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира в фехтовании на шпагах.