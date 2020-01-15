Защитник футбольного клуба «Ростов» Мацей Вилюш покинул состав команды, стороны достигли договоренности о расторжении соглашения.

Об этом сообщает официальный сайт «Ростова». 31-летний польский защитник присоединился к команде летом 2017 года. Он отыграл 46 официальных матчей за «Ростов» и записал на свой счет один забитый гол.

Ранее стало известно, что Вилюш отправился на зимний тренировочный сбор с «Уралом», об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Напомним, «Ростов» стал первым российским клубом, за который играл Вилюш. Ранее он защищал цвета польских «Ключборга», «Белхатува», «Леха» и «Короны», а также играл в голландских «Спарте» и «Розендале».