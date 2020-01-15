Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с возобновлением чемпионата России получит возможность реализовать то, о чем думал последние полгода. Головная боль по вариантам и одновременному использованию на поле форвардов Дзюбы, Азмуна, Малкома и Кокорина начнется уже на первом сборе в Катаре. А ведь помимо этой четверки у Семака есть еще Дриусси, Ерохин, Кузяев, Шатов и Сутормин. Для комплекта не хватает только Мака и Ригони, чье нахождение в клубе до лета под большим вопросом.

4-4-2

Основной формацией «Зенита» Семака весь последний год является конфигурация с тандемами — Дзюба-Азмун на острие, Оздоев-Барриос в центре поля. Фланги — разнообразны.

Возможность оставить схему прежней вполне себе есть. Например, базовым набором в весенней части прошлого сезона был вариант с Дриусси и Ригони по краям. И тот, и другой — ярковыраженные атакующие игроки, которых легко можно назвать крайними форвардами.

Семак может ставить Кокорина налево, а Малкома направо. Похожим образом играет французский «ПСЖ», где слева Неймар, справа Ди Мария, а в нападении Икарди и Мбаппе.

Здесь многое зависит от того, способны ли Кокорин и Малком отрабатывать в обороне хотя бы также, как это делает Дриусси. Если нет, то в таком варианте «Зенит» будет играть не слишком часто.

Кокорин просто станет конкурентом Азмуна и Дзюбы, а Малком будет претендовать на основное место на правом краю атаки.

4-4-3 (4-2-3-1)

А еще есть вариант, что «Зенит», имея солидный 10-очковый отрыв, попробует наиграть новую схему. Переход на 4-3-3 напрашивался уже с приходом Малкома. Летом клуб наверняка приобретет сильную десятку, после чего смена базовой схемы произойдет с большой вероятностью. Так почему бы не сделать этот процесс легче и не наиграть систему уже сейчас?

В этом случае Малком и Кокорин претендуют на любую роль в позициях крайних форвардов. Дзюба начинает конкурировать с Азмуном. Также за право выйти на поле на краях нападения соперничают Дриусси, Шатов, Сутормин, Кузяев и Ерохин. Последние двое автоматически претендуют и на вакантное рядом с Барриосом и Оздоевым место третьего полузащитника.

Схема 4-3-3 с таким набором футболистом видится сбалансированной. Семак наверняка попробует поиграться с ней уже в ближайших контрольных матчах.