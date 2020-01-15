Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын сообщил, что Евгения Павлова примет участие в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«По Павловой вопрос решен: она будет стартовать. Мы с ней еще не виделись, она приехала после того, как мы уехали на гонку», — заявил Норицын в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что Павлова отправилась в Рупольдинг перед стартом женского спринта. Эстафета, в которой она примет участие, состоится в пятницу, 17 января. На предыдущем этапе Кубка мира гонку бежали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Лариса Куклина и Светлана Миронова. Поршнева заменяла Екатерину Юрлову-Перхт, которая пропускала соревнования из-за болезни.

На данный момент Юрлова выздоровела и вернулась в состав, а Поршнева, напротив, покинула команду.