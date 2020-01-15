Женская сборная России по биатлону сохранила четвертую позицию в зачете Кубка наций после провала в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

На данный момент российская команда имеет 3405 очков. Возглавляет зачет по-прежнему сборная Норвегии, которая набрала уже 4055 очков. На второй строчке располагается команда Швеции с 3629 очками, на третьем — Франция (3472).

Зачет Кубка наций формируется по результатам индивидуальных гонок, спринтов и эстафет. По итоговому положению команд распределяются квоты на личные гонки следующего сезона.

Напомним, сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоялся женский спринт, россиянки оказались за пределами топ-30. Лучший результат показала Лариса Куклина, финишировавшая 36-й. Худшей стала Светлана Миронова, занявшая 77-е место и не попавшая в пасьют.